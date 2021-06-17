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مترو الأنفاق يعلن تأخير قيام أول قطار من المرج الجديدة باتجاه حلوان بالخط الأول الجمعة

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مترو الأنفاق يعلن تأخير قيام أول قطار من المرج الجديدة باتجاه حلوان بالخط الأول الجمعة مترو الأنفاق يعلن تأخير قيام أول قطار من المرج الجديدة باتجاه حلوان بالخط الأول الجمعة

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أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق أنه نظرًا لإقامة أعمال توسعة الطريق الدائري أعلى محطة المرج الجديدة واستمرار العمل به حتى السادسة صباحا يوم الجمعة القادم الموافق ١٨/٦/٢٠٢١ الأمر الذي يلزم تأخير قيام أول قطار من محطة المرج الجديدة باتجاه حلوان بالخط الأول ليتحرك في تمام الساعة السادسة والربع صباحا بدلا من الساعة الخامسة والربع صباحا على أن يتم قيام أول قطار من محطة المرج القديمة متجه إلى محطات حلوان في تمام الساعة الخامسة والربع صباحا من يوم الجمعة القادم فقط.

حيث أوضحت الشركة أن قيام أول قطار من المحطات الانتهائية بالخطوط الثلاثة طوال أيام الأسبوع في تمام الساعة ٥:١٥ ص، وقيام آخر قطار بالخط الأول من محطة حلوان الساعة ١١:٣٠ م ومن محطة المرج الجديدة الساعة ١١:١٥ م، وقيام آخر قطار بالخط الثاني من محطتي شبرا الخيمة والمنيب الساعة ١١:٣٥ م، وقيام آخر قطار بالخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة ١١:١٥ م ومن محطة العتبة الساعة ١١:٥٥ م.

وأضافت الشركة في بيانها أنه يتم مقابلة آخر القطارات للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات في تمام الساعة ١٢:٠٠ ص، ويتم مقابلة آخر القطارات للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة في تمام الساعة ١١:٥٥ م.

المصرى اليوم

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