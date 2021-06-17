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الرئيس المصري يبحث مع وزير التجارة سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

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الرئيس المصري يبحث مع وزير التجارة سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الرئيس المصري يبحث مع وزير التجارة سبل تعزيز العلاقات بين البلدين
أكدا على الدعم الكامل لحركة التجارة البينية والمشروعات الاستثمارية المشتركة

الرئيس المصري يبحث مع وزير التجارة سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

استقبل فخامة رئيس جمهورية العربية الرئيس عبد الفتاح ، اليوم الخميس، وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

وفي التفاصيل، نقل الدكتور ماجد القصبي خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - إلى فخامته، مؤكداً قوة وخصوصية العلاقات التي تربط بين المملكة ومصر، ودور مصر المحوري في المنطقة، وما تمثله من أهمية للأمن والاستقرار في الوطن العربي.

من جانبه، حمّل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزير التجارة وزير الإعلام المكلف تحياته لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله-، مؤكداً على ما يجمع بين البلدين الشقيقين من علاقات تاريخية راسخة على جميع الصُّعُد، وموقف مصر الثابت من دعم أمن واستقرار المملكة الذي يعدّ جزءاً من أمن مصر القومي.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على الدعم الكامل لتعزيز حركة التجارة البينية والمشروعات الاستثمارية المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات التنموية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، والحرص على التواصل المستمر مع المستثمرين السعوديين لدعم أنشطتهم في مصر، والدور الذي يلعبه مجلس الأعمال المصري السعودي لزيادة التواصل والتفاعل بين رجال الأعمال في البلدين، واستعراض فرص الاستثمار المتاحة وبحث المشروعات المشتركة الجديدة والتوافق على ضرورة الاستمرار في دورية انعقاد اللجنة المشتركة بين الجانبين لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين الشقيقين.

وحضر اللقاء وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، ومعالي وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر السفير أسامة بن أحمد نقلي، ورئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر العامري.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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