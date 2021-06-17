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"الصحة" تستعدّ للحج بـ13 مستشفى.. وهذه آلية لتقديم الوجبات

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"الصحة" تستعدّ للحج بـ13 مستشفى.. وهذه آلية لتقديم الوجبات "الصحة" تستعدّ للحج بـ13 مستشفى.. وهذه آلية لتقديم الوجبات
جهزت 500 سرير عناية مركزة وغرف عزل بمكة والمشاعر

خصصت وزارة الصحة لموسم حج هذا العام 13 مستشفى بمكة والمشاعر المقدسة، إضافة إلى تجهيز 500 سرير عناية مركزة وغرف عزل؛ للتعامل مع أي مرض وبائي.

وأكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير في لقاء مع "قناة العربية": إن خطط الصحة في الحج تعمل على تحريك الأطباء من المواقع إلى الاستفادة منهم في تخصصاتهم وفي أكثر من موقع، مع مراعاة أعداد الأسرة لكل طبيب ولكل ممرضة.

وأضاف الدكتور وائل مطير أن هناك آلية متفقًا عليها مع وزارة الحج لتوفير غرف للحجر الصحي للمصابين والمخالطين، في حال رصد أي حالات يشتبه بإصابتها أثناء فترة الحج، مشيرًا إلى أن عدد الأطباء والممرضين سيصل إلى 100 مشارك في مهمة هذا الحج بإذن الله.

وأكد "مطير" أنه سيتم تقديم الوجبات للحجاج بشكل معقّم وبشكل شخصي، وتناولها داخل غرفته لمنع الاختلاط والتكدس داخل صالات الطعام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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