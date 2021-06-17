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مصرع شخص وإصابة 3 آخرين إثر سقوط ونش لرفع الأعلاف ببسيون الغربية

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مصرع شخص وإصابة 3 آخرين إثر سقوط ونش لرفع الأعلاف ببسيون الغربية مصرع شخص وإصابة 3 آخرين إثر سقوط ونش لرفع الأعلاف ببسيون الغربية

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لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين بإصابات متفرقة إثر سقوط ونش لرفع الإعلاف داخل مزرعة دواجن بقرية شبرا تنا مركز بسيون بمحافظة الغربية، تم نقل الجثة والمصابين للمستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز بسيون بورود بلاغ لشرطة النجدة بوصول جثة و3 مصابين للمستشفى.

وتبين من الفحص سقوط ونش لرفع الأعلاف بمزرعة دواجن بقرية شبرا تنا، على 4 أشخاص أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 اخرين بإصابات متفرقة،. تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

المصرى اليوم

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