شاهد.. محمد صلاح في «الجونة»

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يقضى النجم العالمي محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى والمنتخب الوطنى لكرة القدم، إجازته بمنتجع الجونة فى مدينة الغردقة، ومن المتوقع أن تستمر الإجازة لعدة أيام، فى ظل فترة التوقف الحالية بعد انتهاء الموسم فى الدورى الإنجليزى.

محمد صلاح فى الجونة

ويقيم اللاعب بإحدى فيلات منتجع الجونة، حيث يخرج يومياً فى رحلات بحرية كانت إحداها لجزيرة بيوض القريبة من شواطئ المنتجع السياحى، وحرص النجم على نشر صوره أثناء قضاء الإجازة، مع الجمهور والمشاهير عبر حسابه الشخصى على موقع «إنستجرام».

محمد صلاح فى الجونة

وأصبحت صوره على الشواطئ المصرية حديث الساعة على مواقع التواصل الاجتماعى، وهو ما يؤكد دعمه المستمر للسياحة المصرية، مما يسهم فى الترويج للمزارات السياحية وتحسين الصورة الذهنية لدى السياح حول العالم.

محمد صلاح فى الجونة

الجدير بالذكر أن هذه الزيارة هى الثالثة للاعب إلى منطقة الجونة، حيث سبق أن قام بزيارة المدينة خلال عطلة عيد الفطر، وأقام بها خلال فترة العزل حينما أصيب بفيروس «كورونا»، وذلك خلال الاحتفال بزفاف شقيقه، حيث غادر المدينة بطائرة خاصة بعد ثبوت سلبية العينة الخاصة به.

محمد صلاح فى الجونة

محمد صلاح فى الجونة

محمد صلاح فى الجونة

محمد صلاح فى الجونة

محمد صلاح فى الجونة

محمد صلاح فى الجونة