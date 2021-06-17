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وزير الدفاع الأمريكي: الجماعات الإرهابية قد تهدد أراضينا من أفغانستان خلال عامين

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وزير الدفاع الأمريكي: الجماعات الإرهابية قد تهدد أراضينا من أفغانستان خلال عامين وزير الدفاع الأمريكي: الجماعات الإرهابية قد تهدد أراضينا من أفغانستان خلال عامين

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قال وزير الدفاع الأمريكي ورئيس الأركان اليوم الخميس إن الجماعات الدولية المتشددة مثل تنظيم القاعدة قد تشكل تهديدا للأراضي الأمريكية وحلفاء واشنطن خلال عامين.

وأوضح الوزير لويد أوستن في جلسة بالكونجرس «قد تحتاج (الجماعات) عامين لتطوير قدراتها».

وقال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مارك ميلي إنه يتفق مع التقدير الخاص بالفترة الزمنية مشيرا إلى وجود مخاطر متوسطة في الوقت الراهن.

وأضاف ميلي «إذا انهارت الأفغانية أو جرى تفكيك قواتها الأمنية، فإن المخاطر ستزيد بالطبع».

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