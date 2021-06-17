محمد صديق: مروان حمدي «تايه» في الملعب.. وعيد أفضل من المثلوثي

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انتقد محمد صديق، مدافع الأهلي والزمالك السابق، مروان حمدي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وقال محمد صديق، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبد العزيز، :«مروان حمدي، لم يضيف أي شيئ للزمالك منذ انضمامه في يناير الماضي، ولا يستحق قيادة هجوم الفريق الأبيض».

وأضاف :«مروان حمدي، تايه في الملعب، واشعر انه مخطوف من اللعب للزمالك، وهذا أثر على مستواه الفني، حيث ليس له أي دور في المباريات التي يشارك بها».

وأشار :«أحمد عيد، أفضل من التونسي حمزة المثلوثي، فهو يقوم بالأدوار الهجومية على أكمل وجه، ولكنه يجب عليه أن ينسى لعب الناشئين».