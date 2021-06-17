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محمد صديق: مروان حمدي «تايه» في الملعب.. وعيد أفضل من المثلوثي

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محمد صديق: مروان حمدي «تايه» في الملعب.. وعيد أفضل من المثلوثي محمد صديق: مروان حمدي «تايه» في الملعب.. وعيد أفضل من المثلوثي

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انتقد محمد صديق، مدافع الأهلي والزمالك السابق، مروان حمدي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي .

وقال محمد صديق، في تصريحات ببرنامج « المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبد العزيز، :«مروان حمدي، لم يضيف أي شيئ للزمالك منذ انضمامه في يناير الماضي، ولا يستحق قيادة هجوم الفريق الأبيض».

وأضاف :«مروان حمدي، تايه في الملعب، واشعر انه مخطوف من اللعب للزمالك، وهذا أثر على مستواه الفني، حيث ليس له أي دور في المباريات التي يشارك بها».

وأشار :«أحمد عيد، أفضل من التونسي حمزة المثلوثي، فهو يقوم بالأدوار الهجومية على أكمل وجه، ولكنه يجب عليه أن ينسى لعب الناشئين».

المصرى اليوم

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