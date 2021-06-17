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الإسماعيلي يهزم غزل المحلة بثلاثية .. «»

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الإسماعيلي يهزم غزل المحلة بثلاثية .. «فيديو» الإسماعيلي يهزم غزل المحلة بثلاثية .. «»

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تمكن نادي الإسماعيلي من الفوز على ضيفه غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إطار مباريات الجولة ال26 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وافتتح التونسي فخرالدين بن يوسف التسجيل للفريق الاصفر عند الدقيقة 45، وعزز زميله شيلونجو التقدم بهدف ثاني عند الدقيقة 70، ثم عاد وسجل الهدف الثالث قبل نهاية اللقاء بثواني، وجاء هدف زعيم الفلاحين الوحيد بأقدام فتحي مبروك من ركلة جزاء في الدقيقة 74.

وبهذا الفوز يرتقع رصيد الإسماعيلي إلى النقطة رقم 32 في المركز الحادي عشر فيما توقف غزل المحلة عند 31 نقطة محتلاً المركز الثالث عشر.

المصرى اليوم

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