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‎الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط بطائرة مفخخة: أمننا لا يتجزأ

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‎الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط بطائرة مفخخة: أمننا لا يتجزأ ‎الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط بطائرة مفخخة: أمننا لا يتجزأ

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أعربت دولة الإمارات، عن إدانتها لمحاولات جماعة الحوثي المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في خميس مشيط بالسعودية، من خلال طائرة بدون طيار مفخخة، اعترضتها قوات التحالف.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الخميس، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين.

وأكدت استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدًا خطيرًا ودليلاً جديدا على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت تضامن الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأشارت إلى أن أمن الإمارات وأمن كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

المصرى اليوم

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