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(0) أسوان (0) .. بث مباشر لحظة بلحظة.. بداية اللقاء

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الزمالك (0) أسوان (0) .. بث مباشر لحظة بلحظة.. بداية اللقاء (0) أسوان (0) .. بث مباشر لحظة بلحظة.. بداية اللقاء

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تنطلق مباراة الزمالك وأسوان في إطار لقاءات الجولة ال26 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويوفر المصري اليوم لزواره وعشاق الكرة المصرية خدمة متابعة أحداث اللقاء لحظة بلحظة مع تحديث مستمر للنتيجة وأجواء المباراة داخل الملعب وخارجه.

ويدخل الزمالك مباراة أسوان بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: أحمد عيد – محمد عبدالغني – محمود حمدي الونش – محمد عبدالشافي.

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما – أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: مروان حمدي.

بداية اللقاء

المصرى اليوم

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