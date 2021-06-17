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2 مليار ريال مكاسب السوق .. الخميس

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2 مليار ريال مكاسب السوق السعودية .. الخميس 2 مليار ريال مكاسب السوق .. الخميس

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أغلق المؤشر الرئيسي “تاسي” لسوق الأسهم “تداول”، جلسة الخميس، متراجعا 0.03% إلى مستوى 10853.12 نقطة، وسط السيولة الوفيرة وزيادة حجم التداولات.

وربح “تاسي” ملياري ريال مكاسب سوقية بارتفاع رأس المال السوقي لأسهمه إلى 9.729 تريليون ريال، من 9.727 تريليون ريال الجلسة السابقة.

وسيطر الأداء الإيجابي على 12 قطاعا في السوق، بقيادة تجزئة السلع الكمالية الذي ارتفع 1.25%، كما ارتفعت قطاعات البنوك والتأمين وإدارة وتطوير العقارات بنسب 0.36% و0.48% و0.35% على الترتيب، فيما تراجعت 8 قطاعات تصدرهم الإعلام والترفيه الذي هبط 2.02% بالختام.
وكان سهم “العقارية” الذي تصدر ارتفاعات السوق بصعوده 7.31% متصدرا قائمة الأسهم الرابحين وعددهم 85 سهما خلال الجلسة كما استحوذ على أعلى حجم تداولات في السوق بعدد 25.4 مليون سهما، فيما تصدر سهم “تعليم ريت” قائمة الخاسرين وعددهم 96 سهما بهبوطه 3.57%.

وكان سهم “الأهلي” الذي ارتفع إلى 54.6 ريالا للسهم صاحب السيولة الأعلى خلال الجلسة بقيمة 722.78 مليون ريال.

وفي المقابل، أغلق مؤشر سوق الأسهم الموازية (نمو) رابحا 198.97 نقطة، ليرتفع 0.86% إلى مستوى 23295.5 نقطة، بتداولات بلغت 22.12 مليون ريال.

المصرى اليوم

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