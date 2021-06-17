الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل يفتتح مجمع مغربي للعيون والأسنان

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في إطار النهوض بالخدمة الطبية التي تقدمها المجموعة.. وتيسيرًا على المراجعين

افتتح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل م. مصطفى المهدي مجمع مغربي الجديد لطب وجراحة العيون والأسنان بحي جلمودة بالجبيل الصناعية.

وصرح معتصم علي رضا، العضو المنتدب لمجموعة مغربي، بأن افتتاح هذا المجمع يأتي في إطار النهوض بمستوى الخدمة الطبية التي تقدمها المجموعة وللتيسير على المراجعين بعد أن تكون الخدمة أقرب لهم.

وتشمل خدمات المركز، كل الوحدات التخصصية الفرعية لطب العيون، مثل جراحات القرنية وتصحيح الإبصار، المياه البيضاء والزرقاء، الشبكية والجسم الزجاجي، تجميل العين وتقويم الجفون والجهاز الدمعي، الحول وطب العيون والأطفال. بالإضافة للوحدات الفرعية لطب الأسنان مثل جذور الأسنان والتقويم والتركيبات والأطفال وزراعة الأسنان وعلاج اللثة وجراحة الأسنان. كما تتوفر بالمجمع كافة التقنيات الحديثة في التشخيص.

وتطبق مستشفيات ومراكز مغربي أعلى معايير الجودة في الخدمة الطبية وأمان المرضى، حيث إن جميع فروعها الجراحية حاصلة على الاعتماد من اللجنة الدولية لاعتماد المستشفيات JCI .

جدير بالذكر أن مجموعة مستشفيات ومراكز مغربي افتتحت لتوها من بضعة أيام فرعها لطب العيون بحي المرجان بمدينة جدة.

وتنتشر فروع المجموعة في 34 فرعًا بالشرق الأوسط، منهم 22 بالمملكة في الرياض وجدة ومكة المكرمة والدمام والخبر والأحساء والجبيل وعسير وجازان والمدينة المنورة والقصيم.

وتأسست مجموعة مستشفيات ومراكز مغربي في مدينة جدة في عام 1955 كأول مستشفى متخصص في طب العيون، وتعد اليوم أكبر الشبكات الطبية المتخصصة بالمنطقة.