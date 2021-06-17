مستشارة بالسفارة الأمريكية: الاهتمام بالشباب المصري من أولوياتنا

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قالت مستشارة الشؤون العامة في السفارة الأمريكية بالقاهرة، جنيفر رازاميمانانا، إنها تؤمن بأن الشراكة مع شباب مصر أهم الأولويات، وأضافت نريد الاستثمار في الجيل القادم من القادة المصريين فهم قادة المستقبل ونجاحهم من نجاح مصر، جاء ذلك في ختام برنامج برنامج «بناة الأمة»، الذي عقد برعاية وزارة الشباب.

وأوضحت المسؤولة أن البرنامج يُعد مساهمة مهمة في بناء شبكة من القادة الشباب المصريين والانضمام إلى قادة اخرين من الولايات المتحدة والشرق الأوسطز

وتابعت: أستطيع ان استشعر من الطاقة والحماس الذي أراه مدى أهمية هذا البرنامج لبناء وتعزيز تنمية القيادات الشبابية في مصر، وتعميق وعي مشاركة القادة الشباب في التحديات العالمية، وبناء علاقات بين الشباب المصريين مع أقرانهم في الولايات المتحدة.

اشارت «جنيفر» إلى أن الشراكة بين الحكومة الأمريكية مع الشعب المصري هي شراكة بعيدة وطويلة الأمد، منذ عام 1978، حيث ساهمت الولايات المتحدة بأكثر من 30 مليار دولار في تنمية مصر في البنية التحتية في مجالات عدة، كما أشارت إلى استثمار أكثر من 350 مليون دولار في المنح الدراسية وفرص التبادل وبرامج التدريب للشباب المصري لأكثر من 23 ألف من الطلاب المصريين والأمريكيين والمتخصصين في منتصف حياتهم المهنية.

من جانبه قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في ختام البرنامج التدريبي «بناة الأمة» والذي نفذته الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية للطلائع، بالتعاون مع السفارة الامريكية بمركز التعليم المدني بالجزيرة، أن الوزارة تعمل دوما على فتح آفاق جديدة للتعاون مع كافة المؤسسات والهيئات بمختلف دول العالم، وكذلك مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتقديم خدمات متكاملة ودورات تدريبية على أعلى مستوى للنشء والشباب بهدف خلق جيل جديدة لدية القدرة على مواجهة التحديات متعددة الأبعاد ليصبحوا قادة مستقبليين، في ضوء توجيهات القيادة السياسية التي تسعي إلى ترسيخ تلك المفاهيم في اذهان الشباب المصري، وتدعمهم لتحقيقها، واكتشاف القدرات الكامنة وتطويعها لخدمة الوطن وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر2030.

ولفت الوزير إلى أن هذا العام تم اختيار 50 طالب مصري بالإضافة إلى 20 طالب من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم تقسيم المشاركين إلى 7 مجموعات تعمل كل مجموعة على فكرة تحقق هدف من أهداف التنمية المستدامة، وخلال 4 شهور ستقوم كل مجموعة بإنتاج نموذج مبدئي لفكرتهم، وخلال اكتوبر المقبل سوف تقدم كل مجموعة نموذجها المبدئي، والنموذج الفائز سيتم إعداده للسفر للولايات المتحدة الأمريكية فبراير 2022 لتطوير فكرتهم، وفي مارس 2022 سوف يأتي أصدقائهم الأمريكيين إلى مصر.