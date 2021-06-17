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4597 طالبا بالدبلومات الفنية يؤدون الامتحانات في 24 لجنة بشمال سيناء

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4597 طالبا بالدبلومات الفنية يؤدون الامتحانات في 24 لجنة بشمال سيناء 4597 طالبا بالدبلومات الفنية يؤدون الامتحانات في 24 لجنة بشمال سيناء

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انتهت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء من الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام الدراسي للدبلومات الفنية والتي تبدأ السبت المقبل.

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن عدد طلاب الدبلومات الفنية يبلغ 4597 طالبا وطالبة موزعين على 24 لجنة علي مستوي المحافظة.

أضاف رضوان، أن من بين اللجان 12 لجنة للتعليم الصناعى تضم 2738 طالبا وطالبة ، 8 لجان للتعليم التجارى تضم 1146 طالبا وطالبة ، لجنة واحدة للتعليم الفندقى تضم 96 طالبا وطالبة ، و 3 لجان للتعليم الزراعى تضم 617 طالبا وطالبة .

شدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية في مختلف لجان الامتحانات، والحفاظ على التباعد بين الطلاب خلال الامتحانات وتطهير اللجان قبل وبعد الامتحانات، فضلًا عن توقيع الكشف الحراري على الطلاب قبل دخول لجان الامتحانات

المصرى اليوم

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