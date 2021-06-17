أخبار عاجلة

عشوائيات الإسكندرية ترتدى «ثوب التطوير» بتكلفة 811 مليون جنيه -
عرض «نساء التضامن» في منتدى «نوت» بمهرجان أسوان السينمائي لأفلام المرأة -
هذه هي حقوق الإنسان.. رئيس الوزراء: ما يتحقق في تطوير المناطق العشوائية «حلم» -
صحة الحدود الشمالية تبدأ تطعيم الفئة العمرية من 12 - 18 بلقاح "فايـزر" -
"معهد الأئمة" ينفذ ندوة "مهمة خطباء الجوامع في مكافحة المخدرات" غداً -
سفير الفلبين يكرم ممرضي وممرضات مستشفى "رعاية الرياض" -
الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في مذبحة السجناء الإيرانيين 1988 ودور "رئيسي" فيها -
انخفاض خسائر شركة اتحاد عذيب لـ45% بإيرادات بلغت 282 مليون ريال -
في ظل الانهيار الاقتصادي.. الجيش اللبناني ينظم رحلات جوية سياحية لدعم ميزانيته -
"السديس" يدشن دراسة تطوير المنظومة التعليمية في الحرمين الشريفين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

ضبط مرتكب واقعة التعدي على سيدة في مدينة السلام

Print
ضبط مرتكب واقعة التعدي على سيدة في مدينة السلام ضبط مرتكب واقعة التعدي على سيدة في مدينة السلام

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) لمقطع يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على سيدة وضبط مرتكب الواقعة.

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد كثفت جهودها لكشف ملابسات ما تم تداوله على موقع (فيس بوك) بشأن مقطع فيديو يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على سيدة.

وتبين عقب الفحص أنه تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات، مقيمية بدائرة القسم ) مصابة بكدمات متفرقة بالجسم بتضررها من جارها (أحد الأشخاص، مقيم بذات العنوان) لقيامه بالتعدى عليها بالضرب لوجود خلافات سابقة بينهما حول الجيرة .

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه، واعترف بارتكابه الواقعة، وعلل قيامه بذلك لوجود خلافات سابقة بينهما لكونه مستأجر أحد المحال التجارية من زوج المُبلغة بذات العقار محل سكنهم، واتهمها بافتعال المشاكل معه لإجباره على ترك المحل المشار إليه بالرغم من عدم إنتهاء مدة العقد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. الشاعر "الباريستا" لـ"سبق": العمل في "الكوفي شوب" متعة.. والعيب في العطالة

بالفيديو.. الشاعر "الباريستا" لـ"سبق": العمل في "الكوفي شوب" متعة.. والعيب في العطالة

بالفيديو.. الشاعر "الباريستا" لـ"سبق": العمل في "الكوفي شوب" متعة.. والعيب في العطالة

بالفيديو.. الشاعر "الباريستا" لـ"سبق": العمل في "الكوفي شوب" متعة.. والعيب في العطالة

«يا وطن جه قبل التاريخ».. محمد الحلو يطرح «يا مصراوية» بمناسبة ذكرى 30 يونيو (فيديو)

«يا وطن جه قبل التاريخ».. محمد الحلو يطرح «يا مصراوية» بمناسبة ذكرى 30 يونيو (فيديو)

«سقفة.. سقفة».. ليلى زاهر تحتفل بتخرجها وشقيقتها وتغني أمام أساتذتها (فيديو)

«سقفة.. سقفة».. ليلى زاهر تحتفل بتخرجها وشقيقتها وتغني أمام أساتذتها (فيديو)