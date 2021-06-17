ضبط مرتكب واقعة التعدي على سيدة في مدينة السلام

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نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) لمقطع فيديو يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على سيدة وضبط مرتكب الواقعة.

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد كثفت جهودها لكشف ملابسات ما تم تداوله على موقع (فيس بوك) بشأن مقطع فيديو يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على سيدة.

وتبين عقب الفحص أنه تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات، مقيمية بدائرة القسم ) مصابة بكدمات متفرقة بالجسم بتضررها من جارها (أحد الأشخاص، مقيم بذات العنوان) لقيامه بالتعدى عليها بالضرب لوجود خلافات سابقة بينهما حول الجيرة .

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه، واعترف بارتكابه الواقعة، وعلل قيامه بذلك لوجود خلافات سابقة بينهما لكونه مستأجر أحد المحال التجارية من زوج المُبلغة بذات العقار محل سكنهم، واتهمها بافتعال المشاكل معه لإجباره على ترك المحل المشار إليه بالرغم من عدم إنتهاء مدة العقد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.