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ميدو يكشف عن إهدار 10 ملايين يورو في ()

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ميدو يكشف عن إهدار 10 ملايين يورو في الزمالك (فيديو) ميدو يكشف عن إهدار 10 ملايين يورو في ()

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طالب أحمد حسام ميدو، لاعب الوطني والزمالك الأسبق، الدكتور أشرف صبحي بتحويل بما وصفهم «المخطئين» من اللجنة السابقة لإدارة للتحقيق، لما اعتبرهم بأنهم أهدروا على نادي الزمالك مليون يورو في ملف باتشيكو و4 ملايين يورو في ملف مصطفي محمد وما لا يقل عن 5 أو 6 ملايين يورو في ملف رزاق سيسيه، وكل هذا بسبب الإهمال على حد تعبيره.

وقال: «أطالب الدكتور أشرف صبحي بتحويل المخطئين من اللجنة السابقة لإدارة الزمالك للتحقيق، أهدروا على نادي الزمالك مليون يورو في ملف باتشيكو و4 ملايين يورو في ملف مصطفي محمد وما لا يقل عن 5 أو 6 ملايين يورو في ملف رزاق سيسيه، وكل هذا بسبب الإهمال».

وواصل: «بعدما قامت إدارة نادي الزمالك بإقالة باتشيكو كانت مطالبة بتسديد مبلغ 450 ألف دولار قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي الأبيض البالغة 3 أشهر، إلا أن مماطلة إدارة النادي في الوفاء بقيمة الشرط الجزائي أدى إلى قيام المدرب البرتغالي بشكوى النادي لدي فيفا، وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم حكمًا بضرورة قيام النادي الأبيض بتسديد مليون و800 ألف دولار لباتشيكو بسبب المماطلة في تسديد قيمة الشرط الجزائي الخاص به».

المصرى اليوم

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