أخبار عاجلة

صحة الحدود الشمالية تبدأ تطعيم الفئة العمرية من 12 - 18 بلقاح "فايـزر" -
"معهد الأئمة" ينفذ ندوة "مهمة خطباء الجوامع في مكافحة المخدرات" غداً -
سفير الفلبين يكرم ممرضي وممرضات مستشفى "رعاية الرياض" -
الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في مذبحة السجناء الإيرانيين 1988 ودور "رئيسي" فيها -
انخفاض خسائر شركة اتحاد عذيب لـ45% بإيرادات بلغت 282 مليون ريال -
في ظل الانهيار الاقتصادي.. الجيش اللبناني ينظم رحلات جوية سياحية لدعم ميزانيته -
"السديس" يدشن دراسة تطوير المنظومة التعليمية في الحرمين الشريفين -
خبيرة تغذية: اتباع نظام غذائي صحي لمدة 3 شهور يُصغر المعدة -
سميرة أحمد: الرئيس السيسي أنقذ مصر وخلاها «منورة» -
العين خالية من الدموع.. 12 نصيحة من «الزراعة» عند شراء أضحية العيد (تعرف عليها) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. علوم و تكنولوجيا
  3. المصرى اليوم

مقارنة كاملة بين أبرز سلاسل هواتف سامسونج S21 و A52 و A72

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نستعرض مقارنة كاملة بين أبرز سلاسل هواتف سامسونج Samsung التي صدرت مؤخرا وهى سلسة Samsung Galaxy S21 وتشمل S21 وS21+ وS21 Ultra، وسلسة Samsung A52 وتشمل A52 وA52 5G، بالاضافة إلى هاتف Samsung Galaxy A72.

وستكون المقارنة من أغلب النواحي وفقا لجميع الإمكانيات والأسعار لكل سلسة في صور توضح جميع الفروق:

المقارنة تشمل جميع الهواتف:

1- Samsung S21

2- Samsung S21+

3- Samsung S20 Ultra

4- Samsung A52

5- Samsung S52 5G

6- Samsung A72

وفيما يلي المقارنة كاملة موضحا بها أبرز الفروق بين جميع سلاسل الهواتف أدناه:

1- الأبعاد والحجم

2- الوزن

3- الألوان

4- حجم الشاشة

5- دقة الشاشة

6- نوع المعالج

7- الذاكرة العشوائية RAM المتوفرة لكل هاتف

8- الكاميرا الأمامية وحجم العدسة

9- الكاميرا الخلفية وحجم العدسات

10- الكاميرا الخلفية وأوضاع التصوير

11- الكاميرا الخلفية واوضاع التصوير للفيديو

12- السعة التخزينية المتوفرة لكل هاتف

13- امكانية تركيب كارت خارجي

14- سعة البطارية

15- توفر الشحن اللاسلكي

16- توفر خدمة 5G

17- الاسعار بالدولار الامريكي (تختلف من بلد لاخر)

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
عشوائيات الإسكندرية ترتدى «ثوب التطوير» بتكلفة 811 مليون جنيه

عشوائيات الإسكندرية ترتدى «ثوب التطوير» بتكلفة 811 مليون جنيه

عرض «نساء التضامن» في منتدى «نوت» بمهرجان أسوان السينمائي لأفلام المرأة

عرض «نساء التضامن» في منتدى «نوت» بمهرجان أسوان السينمائي لأفلام المرأة

هذه هي حقوق الإنسان.. رئيس الوزراء: ما يتحقق في تطوير المناطق العشوائية «حلم»

هذه هي حقوق الإنسان.. رئيس الوزراء: ما يتحقق في تطوير المناطق العشوائية «حلم»

خبيرة تغذية: اتباع نظام غذائي صحي لمدة 3 شهور يُصغر المعدة

خبيرة تغذية: اتباع نظام غذائي صحي لمدة 3 شهور يُصغر المعدة