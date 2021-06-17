محمد رمضان يحتفل بنجاح أغنيته «ثابت»: مليون مشاهدة في 9 ساعات

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احتفل الفنان محمد رمضان بتجاوز أغنيته الجديدة «ثابت» المليون الأول في نسب مشاهدتها عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب خلال ساعات وعلق «رمضان» عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك قبل قليل :«مليون مشاهدة في 9 ساعات».

وكان محمد رمضان قد أطلق فيديو كليب أغنيته الجديدة «ثابت»، قبل ساعات وقال «رمضان» في فيديو نشره على «فيسبوك»: «صباح الخير صحيت من النوم فتحت (الواتسآب) لقيت محمد سامي (مخرج الكليب)، باعت لي كليب (ثابت) بعدما تم تلوينه في (الفينال إيديت) للكليب، وبيقولي هتنزله على اليوتيوب امتى؟».

وتابع: «قلت له: والله أنا ويوتيوبي وفيسبوكي ولحم كتافي ملك جمهوري، قالي الجمعة أنسب وقت عشان إجازة وتتشاف كويس، قلت له: والله الشعبيين اللي زي حلاتنا والصعايدة والفلاحين لما يبقى في إيديهم حاجة يسعدوا الناس مابيستنوش، فادخلوا على يوتيوب هتلاقوا الأغنية».

يذكر أن أغنية «ثابت» كلمات الشاعر مصطفى حدوتة، وألحان وتوزيع إيهاب كولبيكس، مدير تصوير حسام حبيب، منتج منفذ محمود الشيخ، مهندس ديكور أمير عبدالعاطي، ستايليست بسنت نصير، والكليب مونتاج عمرو عاكف، ومن إخراج محمد سامي.