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اختتام مناورات التمرين الجوي المشترك والمختلط "طويق2" بالقطاع الأوسط

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استمر أسبوعين.. وتضمن جملة من العمليات العسكرية بمشاركة عدة دول عربية

اختتام مناورات التمرين الجوي المشترك والمختلط

اختتمت أمس في قاعدة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الجوية بالقطاع الأوسط، مناورات التمرين الجوي المشترك والمختلط (طويق 2)، وذلك بحضور قائد القاعدة اللواء الطيار الركن محسن بن سعيد الزهراني والملحق العسكري الإماراتي بالمملكة العميد الركن عبدالله بن حسن الطنيجي.

وتفصيلاً، شهد التمرين مشاركة عددٍ من الدول العربية، واستمر لمدة أسبوعين، نفذ خلالها جملة من المناورات والعمليات العسكرية، وعدد من المحاضرات والندوات العملياتية والجوية والفنية مع قادة الطائرات والأطقم المساندة، إلى جانب تبادل الخبرات بين القوات المشاركة.

وبهذه المناسبة، قال قائد قاعدة الأمير سلطان الجوية اللواء الطيار الركن محسن الزهراني: إن تمرين (طويق 2) شهد - بفضل من الله عز وجل - نجاحًا كبيرًا، وتحققت جميع أهدافه الاستراتيجية والعملياتية والتكتيكية - بتوفيق من الله - ثم دعم وتوجيه سمو قائد القوات الجوية وجهود جميع المشاركين والمساندين لهذا التمرين.

وقدم الزهراني شكره إلى جميع المشاركين من القوات المشاركة في التمرين من الدول الشقيقة والمشاركين والمساندين من القوات الجوية الملكية ، على ما بذلوه وقدموه في جميع مراحل التمرين من جهود تحلّت بإخلاص وحرص على إتمام جميع المهام المخطط لها بكل دقة واحترافية.

يُذكر أن تمرين (طويق 2) قد انطلق الأحد 25 / 10 / 1442هـ، بعد اكتمال وصول جميع القوات المشاركة، إذ كان يهدف إلى رفع أعلى درجات الاستعداد والتنسيق وتحقيق التوافق العملياتي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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