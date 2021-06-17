مدرب الترجي: التحضير النفسي لمباراة الأهلي مهم للغاية.. والخوف من أفشة ومعلول

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قال نبيل معلول، المدير الفني السابق لمنتخب سوريا، إنه اتخذ قرار بالاستقالة من منصبه منذ فترة لعدم حصوله على مستحقاته طوال 11 شهرًا، موضحًا أنه أرسل خطابًا إلى الاتحاد السوري لكرة القدم، أخطره خلاله بقراره برغبته في الرحيل، إلا أنه استمر بعد ضمان صدارة مجموعته في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأضاف معلول، في تصريحات تليفزيونية، أنه سيحضر مباراة الأهلي والترجي التونسي، من المدرجات، موضحًا أن التحضير النفسي لهذه المباراة مهم للغاية، خاصة وأن الفريقين مستواهما متقارب، وظهرا مؤخرًا بأداء مميز للغاية، فضلًا عن معنوياتهما المرتفعة.

وتابع أن الأهلي والترجي التونسي، مدربيهما يمتلكان الكثير من الخبرات في دوري أبطال أفريقيا، إلا أن الأهم في مثل هذه المباريات هو التحضير جيدًا فنيًا وذهنيًا، موضحًا أن توقع نتيجة المباراة صعب للغاية، إلا أن الفريق الأجهز فنيًا هو الأقرب للفوز، بينما الأهلي يمتلك عدد من اللاعبين المميزين الذين سيشكلون خطورة الفريق، وهم أفشة وعلي معلول ومحمد الشناوي.

واختتم مدرب الترجي التونسي السابق، أن أليو ديانج وعمرو السولية، بالإضافة إلى أيمن أشرف يعدون ركائز أساسية في الفريق، إلا أن هناك نقطة سلبية قد تؤثر عليه وهي إصابة ظهيره الأيمن محمد هاني، موضحًا أنه على النقيض طه ياسين الخنيسي، سيؤثر أيضًا في غيابه عن الترجي التونسي في المباراة المقبلة.