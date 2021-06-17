أخبار عاجلة

صحة الحدود الشمالية تبدأ تطعيم الفئة العمرية من 12 - 18 بلقاح "فايـزر" -
"معهد الأئمة" ينفذ ندوة "مهمة خطباء الجوامع في مكافحة المخدرات" غداً -
سفير الفلبين يكرم ممرضي وممرضات مستشفى "رعاية الرياض" -
الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في مذبحة السجناء الإيرانيين 1988 ودور "رئيسي" فيها -
انخفاض خسائر شركة اتحاد عذيب لـ45% بإيرادات بلغت 282 مليون ريال -
في ظل الانهيار الاقتصادي.. الجيش اللبناني ينظم رحلات جوية سياحية لدعم ميزانيته -
"السديس" يدشن دراسة تطوير المنظومة التعليمية في الحرمين الشريفين -
خبيرة تغذية: اتباع نظام غذائي صحي لمدة 3 شهور يُصغر المعدة -
سميرة أحمد: الرئيس السيسي أنقذ مصر وخلاها «منورة» -
العين خالية من الدموع.. 12 نصيحة من «الزراعة» عند شراء أضحية العيد (تعرف عليها) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

نائب محافظ الجيزة يتابع مشروعات الصرف في الصف وأطفيح والعياط

Print
نائب محافظ الجيزة يتابع مشروعات الصرف في الصف وأطفيح والعياط نائب محافظ الجيزة يتابع مشروعات الصرف في الصف وأطفيح والعياط

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد أبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة إجتماعا لمتابعه الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية ( حياه كريمة ) لتطوير ٤٢ قرية بمركزي الصف وأطفيح ومتابعه الموقف التنفيذي لمشروع الصرف الصحي بمركز ومدينة العياط بحضور رئيس الأدارة المركزية للموارد المائية والري بالقاهرة والجيزة ورؤساء مراكز الصف وأطفيح وممثلي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة وشركة الكهرباء والمكاتب الأستشارية وجهاز أملاك الدولة بالمحافظة ومسؤلي مؤسسه حياه كريمة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمتابعة الدورية للموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن أعمال المبادرة الرئاسية ( حياه كريمة) لتطوير عدد ٤٢ قرية تابعه لمركزي الصف وأطفيح وذلك في إطار المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية ( حياه كريمة ) لتطوير ١٥٠٠ قرية على مستوي الجمهورية للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن بالريف المصري لتحقيق التنمية المستدامة.

ناقش نائب المحافظ في الإجتماع أخر المستجدات الخاصه لمشروعات الصرف الصحي المدرجه ضمن المبادرة مع الجهات المعنية لمتابعه الموقف التنفيذي ونسب التنفيذ لمشروعات محطة الصرف الصحي بقرية منيل السلطان بمركز ومدينة أطفيح ومحطتي رفع الصرف الصحي بقريتي المنيا والشرفا ومحطة معالجه الصرف الصحي (الجيش المنقاه) بمركز ومدينة الصف.

شدد على تنفيذ أعمال المبادرة وفقا للمعايير القياسية وبكفاءة عالية لارتقاء بالمستوي الأجتماعي والبيئ والصحي للأسر الأكثر أحتياجا بالقري لإحداث تنمية شاملة بالريف المصري وإزالة أي معوقات قد تواجه التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما تابع الموقف التنفيذي لمشروع الصرف الصحي بمركز ومدينة العياط حيث تم عرض الموقف التنفيذي لمشروعات محطات رفع الصرف الصحي والشبكات الجاري تنفيذها بالعياط.

وشدد على الألتزام بالمواعيد المتفق عليها وسرعة الأنتهاء من الأعمال في الموعد المحدد لتحقيق الأستفاده منها للمواطنين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
سميرة أحمد: الرئيس السيسي أنقذ مصر وخلاها «منورة»

سميرة أحمد: الرئيس السيسي أنقذ مصر وخلاها «منورة»

محافظ القاهرة يهنئ السيسي بذكرى «30 يونيو»: سيذكر التاريخ عبوركم بالوطن لبر الأمان

محافظ القاهرة يهنئ السيسي بذكرى «30 يونيو»: سيذكر التاريخ عبوركم بالوطن لبر الأمان

الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو

الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو

وزير التنمية المحلية يهنئ السيسي ومدبولي بذكرى 30 يونيو: «يومًا فارقًا في حياة المصريين»

وزير التنمية المحلية يهنئ السيسي ومدبولي بذكرى 30 يونيو: «يومًا فارقًا في حياة المصريين»