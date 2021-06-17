نائب محافظ الجيزة يتابع مشروعات الصرف في الصف وأطفيح والعياط

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عقد أبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة إجتماعا لمتابعه الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية ( حياه كريمة ) لتطوير ٤٢ قرية بمركزي الصف وأطفيح ومتابعه الموقف التنفيذي لمشروع الصرف الصحي بمركز ومدينة العياط بحضور رئيس الأدارة المركزية للموارد المائية والري بالقاهرة والجيزة ورؤساء مراكز الصف وأطفيح وممثلي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة وشركة الكهرباء والمكاتب الأستشارية وجهاز أملاك الدولة بالمحافظة ومسؤلي مؤسسه حياه كريمة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمتابعة الدورية للموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن أعمال المبادرة الرئاسية ( حياه كريمة) لتطوير عدد ٤٢ قرية تابعه لمركزي الصف وأطفيح وذلك في إطار المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ( حياه كريمة ) لتطوير ١٥٠٠ قرية على مستوي الجمهورية للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن بالريف المصري لتحقيق التنمية المستدامة.

ناقش نائب المحافظ في الإجتماع أخر المستجدات الخاصه لمشروعات الصرف الصحي المدرجه ضمن المبادرة مع الجهات المعنية لمتابعه الموقف التنفيذي ونسب التنفيذ لمشروعات محطة الصرف الصحي بقرية منيل السلطان بمركز ومدينة أطفيح ومحطتي رفع الصرف الصحي بقريتي المنيا والشرفا ومحطة معالجه الصرف الصحي (الجيش المنقاه) بمركز ومدينة الصف.

شدد على تنفيذ أعمال المبادرة وفقا للمعايير القياسية وبكفاءة عالية لارتقاء بالمستوي الأجتماعي والبيئ والصحي للأسر الأكثر أحتياجا بالقري لإحداث تنمية شاملة بالريف المصري وإزالة أي معوقات قد تواجه التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما تابع الموقف التنفيذي لمشروع الصرف الصحي بمركز ومدينة العياط حيث تم عرض الموقف التنفيذي لمشروعات محطات رفع الصرف الصحي والشبكات الجاري تنفيذها بالعياط.

وشدد على الألتزام بالمواعيد المتفق عليها وسرعة الأنتهاء من الأعمال في الموعد المحدد لتحقيق الأستفاده منها للمواطنين.