رزاق سيسه يضع قدمه في الجبس بعد خضوعه للعملية الجراحية (صور)

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حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري والجهاز الفني بقيادة حسام حسن، على زيارة الإيفواري رزاق سيسيه، جناح الفريق، مساء اليوم الأربعاء، في مقر إقامته بالإسكندرية، وذلك بعد إجرائه عمليه جراحية في عظمة الركبة. وقام لاعبو زعيم الثغر، بزيارة رزاق سيسيه، للاطمئنان عليه ورفع روحه المعنوية عقب إجرائه جراحة ناجحة بالركبة.

رزاق سيسيه - صورة أرشيفية

ووفقا للدكتور محمد عنان طبيب الفريق، فإن محاولاته لعلاج اللاعب عن طريق العلاج الطبيعي لم تأت ثمارها وهو الأمر الذي أجبر اللاعب على الخضوع لإجراء عملية جراحية، حيث يعانى اللاعب من شرخ إجهادى في الركبة يحتاج لفترة من شهرين إلى ثلاثة شهور حتي يتمكن من العودة للتدريبات بشكل طبيعى.

رزاق سيسه لاعب الاتحاد السكندري بصحبة لاعبي زعيم الثغر

وانتظم رزاق سيسيه في برنامج العلاج الطبيعي بعد عودته من بلاده بعد إجازة قضاها هناك لمدة أسبوع، قبل أن يفضل الجهاز الطبي إجراء عملية جراحية لإنهاء إصابة اللاعب الذي يعتبر من الأعمدة الأساسية التي يعتمد عليها حسام حسن، المدير الفنى للفريق.

رزاق سيسه لاعب الاتحاد السكندري بصحبة لاعبي زعيم الثغر

رزاق سيسه لاعب الاتحاد السكندري بصحبة لاعبي زعيم الثغر