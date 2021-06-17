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هنية من المغرب: المقاومة الفلسطينية حققت انتصارًا عظيمًا على الاحتلال الإسرائيلي

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هنية من المغرب: المقاومة الفلسطينية حققت انتصارًا عظيمًا على الاحتلال الإسرائيلي هنية من المغرب: المقاومة الفلسطينية حققت انتصارًا عظيمًا على الاحتلال الإسرائيلي

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قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اليوم الأربعاء إن المقاومة الفلسطينية انتصرت على العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، مشيرا إلى أن الحركة أمامها مهام كبيرة للغاية.

وأضاف هنية الذي كان يتحدث بعد لقاء مع سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي الذي يرأس الحالية: «أمامنا مهمات كبيرة جدا لمرحلة ما بعد النصر سنبحث فيها بعمق مع أشقائنا في المغرب».

ووصل وفد من حركة (حماس) بقيادة إسماعيل هنية إلى الرباط بدعوة من حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل الذي يقود الإئتلاف الحكومي في المغرب.

وقال هنية في كلمته: «من حسن الطالع أن تكون هذه الزيارة بعد الانتصار العظيم الذي حققه شعبنا الفلسطيني ومقاومتنا الباسلة وأمتنا وأحرار العالم في جولة مفصلية من جولات الصراع مع الاحتلال البغيض».

ومن جهته، قال سعد الدين العثماني إن زيارة وفد حماس «لم تأت على عجل، بل وجهت الدعوة إلى وفد حركة حماس منذ ستة أشهر لكنها لم تتيسر إلا اليوم».

وجدد العثماني التأكيد على أن «عمل المغرب من أجل ترسيخ مغربية الصحراء لن يكون أبدا لا اليوم ولا في المستقبل على حساب نضال الشعب الفلسطيني ومن أجل حقوقه المشروعة»، في إشارة إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل في العاشر من ديسمبر الماضي بوساطة أمريكية مقابل اعتراف إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد بسيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربية.

ومن المنتظر أن يلتقي هنية في هذه الزيارة مع رؤساء الأحزاب المغربية وجمعيات المجتمع المدني ورئيسي غرفتي البرلمان المغربي وعدد من المسؤولين المغاربة.

المصرى اليوم

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