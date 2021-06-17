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وزيرة البيئة: توجه لزراعة المحاصيل القادرة على تحمل ارتفاع درجات الحرارة

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وزيرة البيئة: توجه لزراعة المحاصيل القادرة على تحمل ارتفاع درجات الحرارة وزيرة البيئة: توجه لزراعة المحاصيل القادرة على تحمل ارتفاع درجات الحرارة

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قالت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن جون كيري المبعوث الرسمي للرئيس الأمريكي، تواجد في ضمن جولته بالمنطقة، وتم النقاش في 3 محاور أولها الوضع المصري في ملف البيئة والتصدي للتغيرات المناخية.

وأضافت فؤاد، في مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، أنه تم أيضًا مناقشة طرح مصر استضافة مؤتمر المناخ المقبل المقرر له في 2022، خاصة وأن الدور على أفريقيا في استضافة هذا المؤتمر، موضحة أن القيادة السياسية لديها توجه للحفاظ على الموارد الطبيعية والبشرية.

وتابعت أن البرنامج القومي لإعادة تأهيل البحيرات، من ضمن إجراءات التكيف مع تغير المناخ، والعمل حاليًا يتم على إعادة تأهيل البحيرات في ظل التغيرات المناخية، موضحة أن مصر مستمرة في نقل رسالة أفريقيا للعالم أجمع لمواجهة التغيرات المناخية، بينما تم الحصول على منحة قدرها 34 مليون دولار لحماية البيئة الخضراء.

واستكملت وزيرة البيئة، أن هناك توجه لزراعة المحاصيل القادرة على تحمل ارتفاع درجات الحرارة، فضلًا عن أن قطاع النقل هو الثاني في التأثير على الانبعاثات المناخية، مشيرة إلى وجود أمريكا في مؤتمر المناخ المقبل، وتعهدها بتقليل الانبعاثات عام 2035، خاصة أن جون كيري أكد أن اتفاق باريس سيكون هو المسار الخاص في المفاوضات، ولن يتم التنصل من هذا الاتفاق.

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