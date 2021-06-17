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لجان مكثفة من «صحة الغربية» للمرور على المستشفيات

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لجان مكثفة من «صحة الغربية» للمرور على المستشفيات لجان مكثفة من «صحة الغربية» للمرور على المستشفيات

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كثفت لجان مديرية الصحة بالغربية، جولاتها للإشراف والمتابعة على مستشفيات المحافظة.

ووجه الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، باستمرار تكثيف المرور اليومى على المستشفيات بمراكز ومدن المحافظة، لمتابعة سير العمل والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وتطبيق أساليب مكافحة العدوى.

وقام أعضاء المكتب الفني بمديرية الصحة بالغربية، بعمل جولة مكثفة علي مستشفي المحلة العام لتقييم موقف شبكات الغازات الطبية ومخازن الأكسجين والمرور على نسب الإشغال ، ومدى توافر أدوية الطوارئ بها وتوافر جميع المستلزمات، ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ومتابعة سير العمل والتزام الطاقم الطبي.

المصرى اليوم

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