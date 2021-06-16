«اللهم إنك أعلم بحالها فالطف بها».. إيمي سمير غانم تدعو لوالدتها دلال عبدالعزيز

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نشرت الفنانة إيمي سميرغانم، الأربعاء، عبر خاصية «ستوري» على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» دعاءً لشفاء والدتها الفنانة دلال عبدالعزيز.

وقالت إيمي سمير غانم: «اللهم اشفي أمي وانثر العافية في جسدها واسقها لذة الصحة واجعلها سالمة معافاة لا ضرر فيها يمسها.. اللهم إني أسألك بصفاتك العلى وأسمائك الحسنى وأسألك برحمتك التي وسعت كل شئ أن تعفو عنها وتشفها وتبارك لنا فيها.. اللهم إنك أعلم بحالها فالطف بها.. اللهم اشفها اللهم اشفها اللهم اشفها».