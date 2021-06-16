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انطلاق فعاليات حملة تنظيم الأسرة «حقك تنظمي» في قرى دسوق (صور)

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تحت إشراف المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدية دسوق شهدت قرى المركز، اليوم الأربعاء، انطلاق فعاليات حملة تنظيم الأسرة (حقك تنظمى) ولمدة يومين متتاليين وتقديم كافة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية المرحلة الأولى بقرى مركز دسوق ومنها محلة ابو على وكنيسة الصرادوسي، وكفر ابراهيم، سنهور المدينة، شباس الشهداء المندورة، كفر السودان، محلة مالك، لاصيفر البلد، منشاه على اغا، ابيوقا، وذلك من خلال العيادات المتنقلة، والوحدات الثابتة كما تم إقامة ندوات بقري دسوق لتوعية السيدات بأهمية تنظيم الأسرة.

دسوق
دسوق

المصرى اليوم

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