القبض على 3 أشخاص في «التحرش بطفلتين» بالجيزة (تفاصيل)

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ألقت الأجهزة الأمنية بحافظة الجيزة، الأربعاء، القبض على شقيقين بتهمة استدراج طفلة إلى مسكنهما بمنطقة بشتيل بقسم شرطة أوسيم والتحرش بها جنسيًا.

كان قسم شرطة أوسيم تلقي بلاغا بأن الأهالي تمكنوا ضبط شقيقين قاما بالتحرش بطفلة داخل مسكنهما انتقل رئيس المباحث إلى مكان الواقعة، وتم ضبط المتهمان، وجاري استكمال التحريات والاستماع إلى أقوال شهود عيان.

قالت التحريات الأولية بأن المتهمين استدرجا الطفلة المقيمة في المنزل المقابل لمنزلهما وقاما بالتحرش بها جنسيا وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

وفي واقعة أخرى، ألقت شرطة أوسيم القبض على سائق توك قام بالتحرش بطفلة بسلم أحد العقارات بالمنطقة، وبدأ في خلع ملابسها وتمكن الأهالي من إنقاذها والاستجابة لصوت صرخات المجني عليها.

وبالفحص تبين أنه سائق توك توك 19 سنوات، وبمواجهته اعترف بالواقعة.

وتم تحرير محضرين بالواقعتين، وتولت النيابة التحقيقات.