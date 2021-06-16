قتل أمه وأكل أجزاء من جسدها وأطعم بعضها لكلبه.. المحكمة تقضي بسجنه 15 سنة

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قضت محكمة إسبانية، الأربعاء، على رجل بالسجن 15 عاما بعد أن قتل أمه وأكل أجزاء من أشلائها.

واعتقل الرجل، واسمه ألبرتو سانشيز جوميز، 28 عاما، في 2019 بعد أن عثرت الشرطة على أشلاء حول منزل والدته، كان بعضها موضوعا في حاويات بلاستيكية.

ورفضت المحكمة دفاع سانشيز بأنه كان يعاني من نوبة ذهانية وقت حدوث القتل، وفق بي بي سي.

وسيقضي سانشيز 15عاما في السجن بتهمة القتل، و5 أشهر أخرى بتهمة تدنيس جثة شخص ميت.

كما أمرت المحكمة القاتل بدفع تعويض قدره 60 ألف يورو لأخيه.

كان أفراد الشرطة قد وصلوا إلى المنزل الواقع في شرق مدريد في فبراير 2019 بعد أن أثار أحد الأصدقاء القلق على وضع ماريا سوليداد جوميز، التي كانت وقتها في الستينيات من عمرها.

واستمع الحضور خلال المحاكمة إلى سانشيز، الذي كان يبلغ من العمر 26 عاما، وكان يحكي كيف خنق والدته أثناء نزاع بينهما.

وأضاف أنه قطع أوصال جسد الأم وأكل أجزاء منه خلال الأسبوعين التاليين، وأنه أطعم بعضها لكلبه.

وقالت وسائل إعلام أسبانية إن سانشيز كان معروفا للشرطة بسبب عنفه مع والدته، وإنه انتهك أمرا بتقييد حركته عندما ألقي القبض عليه.