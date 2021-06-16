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الكرملين: المباحثات مع بايدن جرت كما توقعناها

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الكرملين: المباحثات مع بايدن جرت كما توقعناها الكرملين: المباحثات مع بايدن جرت كما توقعناها

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أكد الناطق الصحفي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن المحادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن جرت كما توقعته موسكو تقريبا.

وقال بيسكوف في حديث لوكالة «نوفوستي»، تعليقا على سير المباحثات، إنها «كانت مثلما توقعنا تقريبا، لكن الكل سيتوقف على كيفية استمرارها لاحقا».

وأضاف أنه من غير الواضح بعد من سيترأس الوفد الروسي الذي سيفاوض الجانب الأمريكي بشأن الاستقرار الاستراتيجي.

وبشأن إمكانية استبعاد الولايات المتحدة من قائمة «الدول غير الصديقة» لروسيا، قال بيسكوف إنه «لا يوجد أي أساس» لمثل هذه الخطوة في الوقت الحالي.

المصرى اليوم

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