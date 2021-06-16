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البيت الأبيض يكشف عن هديتين قدمهما بايدن لبوتين خلال قمتهما في جنيف

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البيت الأبيض يكشف عن هديتين قدمهما بايدن لبوتين خلال قمتهما في جنيف البيت الأبيض يكشف عن هديتين قدمهما بايدن لبوتين خلال قمتهما في جنيف

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كشف البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أهدى لنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، خلال قمتهما في جنيف اليوم الأربعاء، نظارات طيار شمسية وتمثال بيسون أمريكي من الكريستال.

وذكر البيت الأبيض، في بيان، أن النظارة الشمسية مصنعة بطلب خاص من قبل شركة «Randolph» في ولاية ماساتشوستس، التي تقدم خدمات للقوات الأمريكية والحلفاء في الناتو.

وأضاف البيت الأبيض أن بايدن أهدى كذلك لبوتين تمثال بيسون من الكريستال منصوب على منصة خشبية.

وأوضح البيت الأبيض في هذا السياق أن البيسون «أحد أفخم الحيوانات» في الولايات المتحدة ويرمز إلى «القوة والوحدة والمرونة».

واستضافت مدينة جنيف السويسرية الأربعاء أول قمة بين بوتين وبايدن منذ تولي الأخير منصب وزير الخارجية الأمريكي.

وأكد الرئيس الروسي أنه ليست لديه أوهام عقب قمته مع نظيره الأمريكي لكن هناك بارقة أمل ببناء الثقة المتبادلة بين البلدين ويمكنهما الاتفاق حول كل القضايا التي تم بحثها.

بدوره، قال بايدن إن بوتين لا يسعى لحرب باردة جديدة مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن مثل هذا النزاع لن يصب في مصلحة أحد.

المصرى اليوم

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