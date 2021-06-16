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رسالة نارية من خالد الغندور لجماهير الأهلي بسبب تبرعات

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رسالة نارية من خالد الغندور لجماهير الأهلي بسبب تبرعات الزمالك رسالة نارية من خالد الغندور لجماهير الأهلي بسبب تبرعات

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وجه الإعلامي خالد الغندور رسالة نارية إلى جمهور النادي الأهلي، وذلك بعد سخريته من نادي ، بعدما قام مسؤولي القلعة البيضاء بفتح حسابًا بنكيًا لتلقي التبرعات.

وكتب خالد الغندور على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»:«مش عيب ان جمهورك اللي بيحبك يساعدك و ده بيحصل في كل مكان في العالم، والأهلي أول الاندية المصرية في التفكير في هذا النهج وأيضا النجم التاريخي ابو تريكة، تكلم في هذا الموضوع ايضا علي ما اتذكر».

وأضاف :«و لا أفهم كلام الأهلاوية عن الزملكاوية في هذا الموضوع و هو شيءٍ لا يخصهم نهائيا».

المصرى اليوم

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