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جامعة الزقازيق تجري سيمنار لاختيار الفائزين بالجوائز المقدمة من «التضامن الاجتماعي»

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جامعة الزقازيق تجري سيمنار لاختيار الفائزين بالجوائز المقدمة من «التضامن الاجتماعي» جامعة الزقازيق تجري سيمنار لاختيار الفائزين بالجوائز المقدمة من «التضامن الاجتماعي»

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أعلنت جامعة الزقازيق، إجراء سيمنار لاختيار الباحثين الفائزين بالجوائز المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع الجميعة الشرعية الرئيسية، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور عثمان شعلان ،رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور خالد الدرندلي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا.

تشكلت لجنة السيمنار برئاسة الدكتور خالد الدرندلي، وعضوية عمداء كليات الطب، والصيدلة، والعلوم، والزراعة، والهندسة، بالإضافة إلى الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي، ومصطفى أمين، الأمين العام للجمعية الشرعية الرئيسية.

وانتهت اللجنة إلى فوز 4 أبحاث بواقع بحثين من كلية العلوم، وبحث واحد لكل من كليتي الصيدلة والهندسة.

المصرى اليوم

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