مباريات محمد صلاح في الدوري الإنجليزي.. تعرف على جدول ليفربول 2021-2022

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يستهل فريق ليفربول بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب مشواره بمواجهة بطل دوري الدرجة الأولى. وينهي الريدز الموسم بمواجهة ولفرهامبتون على ملعب آنفيلد. وفيما يلي مواعيد مباريات الموسم الجديد، مع العلم أنها قد تتغير بسبب المباريات الأوروبية.

أغسطس

14 - نورويتش (خارج)

21- بيرنلي (داخل)

28 - تشيلسي (داخل)

سبتمبر

11 - ليدز (خارج)

18 - كربستال بالاس (داخل)

25 - برينتفورد (خارج)

أكتوبر

2 - مانشستر سيتي (داخل)

16 - واتفورد (خارج)

23 - مانشستر يونايتد (خارج)

30 - برايتون (داخل)

نوفمبر

6 - وست هام (خارج)

20 - أرسنال (داخل)

27 - ساوثهامبتون (داخل)

30 - إيفرتون (خارج)

ديسمبر

ولفرهامبتون (خارج)

11 - أستون فيلا (داخل)

15 - نيوكاسيل (داخل)

18 - توتنهام (خارج)

26 - ليدز (داخل)

28 - ليستر (خارج)

يناير

1 - تشيلسي (خارج)

15 - برينتفورد (داخل)

22 - كريستال بالاس (خارج)

فبراير

9 - ليستر (داخل)

12 - بيرنلي (خارج)

19 - نورويتش (داخل)

26 - أرسنال (خارج)

مارس

5 - وست هام (داخل)

12 - برايتون (خارج)

19 - مانشستر يونايتد (داخل)

أبريل

2 - واتفورد (داخل)

9 - مانشستر سيتي (خارج)

16 - أستون فيلا (خارج)

23 - إيفرتون (داخل)

30 - نيوكاسيل (خارج)

مايو

7 - توتنهام (داخل)

15 - ساوثهامبتون (خارج)

22 - ولفرهامبتون (داخل)