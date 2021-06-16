أخبار عاجلة

صحة الحدود الشمالية تبدأ تطعيم الفئة العمرية من 12 - 18 بلقاح "فايـزر" -
"معهد الأئمة" ينفذ ندوة "مهمة خطباء الجوامع في مكافحة المخدرات" غداً -
سفير الفلبين يكرم ممرضي وممرضات مستشفى "رعاية الرياض" -
الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في مذبحة السجناء الإيرانيين 1988 ودور "رئيسي" فيها -
انخفاض خسائر شركة اتحاد عذيب لـ45% بإيرادات بلغت 282 مليون ريال -
في ظل الانهيار الاقتصادي.. الجيش اللبناني ينظم رحلات جوية سياحية لدعم ميزانيته -
"السديس" يدشن دراسة تطوير المنظومة التعليمية في الحرمين الشريفين -
خبيرة تغذية: اتباع نظام غذائي صحي لمدة 3 شهور يُصغر المعدة -
سميرة أحمد: الرئيس السيسي أنقذ مصر وخلاها «منورة» -
العين خالية من الدموع.. 12 نصيحة من «الزراعة» عند شراء أضحية العيد (تعرف عليها) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ شمال سيناء يكرم ذوى الإعاقة الفائزين في كأس لألعاب القوى

Print
محافظ شمال سيناء يكرم ذوى الإعاقة الفائزين في كأس مصر لألعاب القوى محافظ شمال سيناء يكرم ذوى الإعاقة الفائزين في كأس لألعاب القوى

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على الاهتمام بذوى الاحتياجات والقدرات الخاصة، مشيرا إلى توجيهاته بتوفير كل احتياجاتهم وتلبية مطالبهم نظرا لظروفهم.

وأعلن المحافظ في لقائه مع ذوى الاحتياجات الخاصة لتكريم الفائزين منهم في المسابقات الرياضية وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، أنه يتم الاهتمام بذوى الاعاقة وتشجيعهم على حصد الجوائز والميداليات في كافة المسابقات الرياضية، وأنه سيتم تكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى لحث الجميع على الفوز بمراكز متقدمة في المسابقات، حيث تم تكريم الفائزين بمراكز متقدمة في بطولة كأس لألعاب القوى.

من جهة أخرى.. وعلى هامش تكريم الفائزين في المسابقات الرياضية، استقبل المحافظ الشابين اللذين قاما بمبادرة فردية لنظافة شاطىء البحر في منطقة الريسىة بالعريش، وهما كل من: عبدالرحمن الكرانى ومحمد عثمان.. حيث تم تكريمهما بمنحهما شهادتى تقدير لجهودهما في نظافة الشاطىء لتشجيع باقى الشباب على المبادرات والجهود الذاتية المجتمعية .

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
سميرة أحمد: الرئيس السيسي أنقذ مصر وخلاها «منورة»

سميرة أحمد: الرئيس السيسي أنقذ مصر وخلاها «منورة»

وزيرة الهجرة : رجل أعمال بالخارج طلب تطوير قرية كاملة بسوهاج ضمن مبادرة الريف المصري

وزيرة الهجرة : رجل أعمال بالخارج طلب تطوير قرية كاملة بسوهاج ضمن مبادرة الريف المصري

خالد الجندي: ثورة 30 يونيو أنقذت المصريين من معسكرات الإغاثة وجلبت خيرات الدنيا لهم

خالد الجندي: ثورة 30 يونيو أنقذت المصريين من معسكرات الإغاثة وجلبت خيرات الدنيا لهم

رياضة مصر دائمًا تحصد الذهب (تقرير)

رياضة مصر دائمًا تحصد الذهب (تقرير)