توريد 648086 طن قمح لصوامع وشون الشرقية

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أوشكت صوامع وشون محافظة الشرقية، على الانتهاء من إستلام أطنان القمح التي تم حصادها من الأفدنة المنزرعة بمحصول القمح هذا العام، ملتزمة بتطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه تم الانتهاء من حصاد محصول القمح لهذا العام، ومازال التوريد مستمر حتى نهاية الموسم، حيث بلغ إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى الآن ٦٤٨٠٨٦ طن ٨٣٢ كيلو قمح.

وأوضح محافظ الشرقية أن صوامع وشون المحافظة ما زالت تفتح أبوابها يومياً لاستقبال القمح، مكثفة جهودها لإنجاح موسم حصاد القمح لهذا العام، والذي بدأ من منتصف أبريل الماضي وانتهى في مطلع الشهر الجاري، بمساحة مزروعة بلغت 408 ألف و898 فدان وقد تم الإنتهاء من حصاد المساحات المستهدفة بمؤشرات حصاد مبهرة.

وناشد المحافظ الجهات المسوقة للقمح سواء البنك الزراعي وقطاع المطاحن، والقابضة للصوامع، بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث مشاكل والحفاظ على المحصول من الإهدار والتلف، مؤكداً أن الفترة القادمة حاسمة لإعلان إجمالي ما تم توريده هذا العام من محصول القمح، لتتصدر محافظة الشرقية كعادتها المركز الأول على مستوي الجمهورية، سواء من الزراعة أو الحصاد أو توريد أطنان القمح.