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وكيل «صحة الفيوم» يدرب تمريض المستشفيات على جهاز الصدمات الكهربائية والإنعاش القلبي الرئوي

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وكيل «صحة الفيوم» يدرب تمريض المستشفيات على جهاز الصدمات الكهربائية والإنعاش القلبي الرئوي وكيل «صحة الفيوم» يدرب تمريض المستشفيات على جهاز الصدمات الكهربائية والإنعاش القلبي الرئوي

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قام الدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، الأربعاء، بتدريب 14 من تمريض مستشفيات الصحة بالفيوم على كيفية استخدام جهاز الصدمات الكهربائية والإنعاش القلبى الرئوى والإسعافات الأولية، وذلك في اطار خطة لتطوير إداء النمريض بالمستشفيات واثراء معلوماتهم وأطلاعهم على ماهو جديد .

تم التدريب بحضور هالة أحمد النحاس، مدير إدارة التمريض، والتى أوضحت انه تم الإتفاق مع الدكتور وكيل الوزارة على تكرار هذا التدريب على أن يتم مرتين اسبوعيا يومى الإثنين والأربعاء من كل اسبوع بالمديرية.

المصرى اليوم

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