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محافظ كفر الشيخ يشيد بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة

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محافظ كفر الشيخ يشيد بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة محافظ كفر الشيخ يشيد بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة

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أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالمشروعات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، ومحطات المعالجة خلال الـ7سنوات الماضية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح .

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن القيادة السياسية توفر كل الخدمات للمواطنين في كل القطاعات وخاصة مياه الشرب والصرف الصحي، وما شهدته المحافظة خلال ال7 سنوات لم تشهده من قبل، موضحا أنه تم إقامة مشروعات صرف صحي جديدة أو توسعة بـ22 قرية بتكلفة 55 مليون يورو تم تشغيلها في شهر يونيو 2020، وتم إعادة تأهيل 20 محطة صرف صحي ومعالجة ومحطات مياه الشرب بمدن وقرى المحافظة، منهم وإعادة تأهيل 7 محطات صرف صحي و8 محطات معالجة و5 محطات شرب، وهي محطة الصرف الصحي ببرمبال، ومحطة الصرف الصحي بقني عزبة عمرو، ومحطة الصرف الصحي بابيانه، ومحطة مياه عزيز، ومحطة مياه الشرب ببلطيم، ومحطة معالجة قلين ومحطة مياه الشرب كفر الشيخ، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي العجوزين، ومحطة مياه الشرب المفتي عام، ومحطة مياه الشرب كحيلو، ومحطة معالجة برج البرلس، ومحطة الصرف الصحي بابشان، ومحطة الصرف الصحي ببيلا، ومحطة الصرف الصحي بالجرايدة، ومحطة معالجة الصرف الصحي ببلطيم، ومحطة معالجة أبوزهرة عام، ومحطة معالجة سنهور، وكما ضمت الشركة معمل متنقل للتعرف على جودة المياه وتحليلها في أي موقع بالقرى والمدن والتوابع بالمحافظة.

المصرى اليوم

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