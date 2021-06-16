«التعليم» تنظم احتفالية تنصيب اتحاد طلاب مدارس الجمهورية

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نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، احتفالية تنصيب المكتب التنفيذي لمجلس الاتحاد العام لطلاب المدارس على مستوى الجمهورية، الذي تدور فعالياته هذا العام حول «الاتحادات الطلابية والتحول الرقمى»، وذلك بديوان عام الوزارة، بالفيديوكونفرانس بمديريات التربية والتعليم تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقال الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشؤون المعلمين، في كلمته نيابةً عن الدكتور طارق شوقي، إن طلاب وطالبات الاتحاد ممثلين لملايين طلاب مدارس الجمهورية للعام الدراسى 2020/2021، والذى جاء من أجل إعلاء قيم المواطنة الفعالة وترسيخ قيم الحرية وحقوق الإنسان وتأكيد الروابط الإنسانية الحضارية الراقية في إطار التجربة الديمقراطية الأولى.

وأضاف حجازى أن التحول الرقمى أصبح توجهًا استراتيجيًا للدولة المصرية بكافة أجهزتها سعيًا نحو بناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع مصرى يتعامل رقميًا في كافة مناحى الحياة لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة ومن بينها الخدمات التعليمية من خلال تحسين بيئة العمل وتوفير الدعم اللازم لعملية صناعة القرار وايجاد حلول للقضايا التي تهم المجتمع بما ينعكس على تحسين جودة حياة المواطن المصرى عن طريق تحسين ظروفه المعيشية وتقديم خدمات إلكترونية متعددة من خلال كافة المنافذ الرقمية وغير الرقمية.

وأكد حجازى على حرص الوزارة على تحقيق مصلحة أبنائنا الطلاب بجميع المراحل التعليمية وتعزيز التحول نحو التعليم الرقمى لكى يتمكن الأبناء من مواصلة عملية التعلم في هذه الفترة الحرجة مع جائحة كورونا، حيث قامت بإتاحة استخدام مصادر متنوعة للتعلم الذاتى ومنها قناة مدرستنا 1 وقناة مدرستنا 2، وبنك المعرفة المصرى، ومنصة البث المباشر، ومنصة حصص مصر وغيرها من الوسائل الرقمي.

وأشار حجازى بأن الأنشطة الطلابية المتنوعة تمثل احتياجًا إنسانيًا، وهدفًا تربويًا مطلوبًا، موضحًا أنها تساعد في تكوين عادات ومهارات وقيم وأساليب تفكير لازمة لمواصلة التعليم، وتشكل أحد العناصر المهمة في بناء شخصية الطالب وصقلها، وهي تقوم بفاعلية وتأثير يدفع بهم إلى التفكير السليم، وإلى التميز في الأداء، مؤكدًا أن الدولة تسعى جاهدة إلى بناء منظومة متكاملة لرعاية القيادات الطلابية، واكتشاف ورعاية الموهوبين في شتى المجالات الأدبية، والفنية، والرياضية، والعلمية، وجذب المهارات المصرية في الداخل والخارج من أجل العبور إلى آفاق المستقبل بسواعد أبناء مصر.

وأشار إلى أن الوزارة تولى اهتمامًا بالغًا بالأنشطة التربوية؛ لما لها من تأثير بالغ في إثراء العملية التعليمية، كما أنها تقدم الدعم الكامل لكل أبنائها الموهوبين في كافة الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية وغيرها من الأنشطة؛ بالإضافة إلى الكشف عن المواهب الشابة منهم وتقديم الرعاية لها والعمل على تشجيعها وتطويرها.

وفى كلمته قال أحمد موسى الرائد العام لاتحاد طلاب المدارس، إن الاتحادات الطلابية لسمة حضارية في أي مجتمع متحضر، فهي تعتبر الدعامة الأولى في مشاركة العناصر الشابة في صنع القرار، وتتيح لهم الفرصة لأداء دور فعَّال في بناء مجتمعهم، مشيرًا إلى أنه تم خوض تجربة رائدة مارسها الطلاب بأنفسهم من خلال الفيديوكونفرانس بجميع المديريات التعليمية، حيث اتسمت الانتخابات بالنزاهة والشفافية وأسفرت التجربة عن انتخابات مكتب تنفيذى يمثل جموع طلاب مدارس مصر لهذا العام نال أعضاؤه من خلالها ثقة زملائهم ليعبروا عن أفكارهم وطموحاتهم.

وأضاف إننا لمسنا الفكر المعتدل، والحوار البناء والتنافس الشريف، والالتزام بتوصيات اللجان وإدارة العملية الانتخابية من خلال الفيديوكونفرانس في انضباط ونزاهة وشفافية مع التحلى بروح التعاون والتسامح ويدعم ذلك كله ما وفره الاتحاد العام وقطاعات الوزارة من مناخ أسرى ديمقراطى أسفر عن توصيات نابعة من أفكارهم الواعية المستنيرة لخدمة قضايا الوطن.

وخلال الحفل تم تنصيب الطالب على محمد جابر على من محافظة كفرالشيخ بمنصب أمين للاتحاد، والطالبة هاجر نادر أحمد من محافظة الدقهليه بمنصب الأمين المساعد للاتحاد، وتكريم أعضاء المكتب التنفيذى لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية.

حضر الاحتفالية الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشؤون المعلمين، وإلهام إبراهيم رئيس قطاع الخدمات والأنشطة، والدكتورة رانده شاهين رئيس قطاع التعليم العام، وأحمد المصرى رئيس الإدارة المركزية للمراكز والمجمعات التعليمية، والدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، والدكتورة هالة عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية لشؤون التربية الخاصة، ورانده حلاوة رئيس الادارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية، واللواء أحمد عبدالفتاح رئيس الادارة المركزية للأمن، والمهندس أحمد كمال رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، وعدد من قيادات وزارة التربية والتعليم.