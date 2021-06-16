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محافظ سوهاج يسلم شيكات وعقود بـ900 ألف جنيه لدعم المشروعات الصغيرة

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محافظ سوهاج يسلم شيكات وعقود بـ900 ألف جنيه لدعم المشروعات الصغيرة محافظ سوهاج يسلم شيكات وعقود بـ900 ألف جنيه لدعم المشروعات الصغيرة

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سلم اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، الأربعاء، 13 شيكا بنظام الإقراض المباشر لعملاء فرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بسوهاج، كما سلم عقدين لمنح مشروعات بنظام الإقراض متناهي الصغر لجمعيتين بمركز طهطا ومركز طما، بإجمالى قيمة 900 ألف جنيه.

وقال محافظ سوهاج، خلال تسليمه الشيكات والعقود للمستفيدين بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة، إنه سيتم من خلال هذة المبالغ دعم 180 عميلا من فئات محدودي الدخل، وشباب الخريجين، والمرأة المعيلة، وأصحاب المشروعات متناهية الصغر في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

وأعرب المحافظ عن تقديره لدور جهاز تنمية المشروعات وما يقدمه من دعم لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، سواء من الشباب، أوالعملاء، أوالجمعيات المستفيدة، موجها بالتيسير على العملاء، وتقديم الدعم اللازم لهم في إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بمشروعاتهم في أسرع وقت .

المصرى اليوم

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