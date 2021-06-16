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قام الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، الأربعاء، بمتابعة الفرق الطبية المتحركة والمتوجهة إلى نقابة الأطباء بشبين الكوم، من أجل متابعة تطعيم لقاح فيروس كورونا للأطباء التابعين لنقابة الأطباء بالمنوفية لحصولهم على لقاح فيروس كورونا.

يأتي ذلك بناء على بروتوكول التعاون بين مديرية الصحة بالمنوفية ونقابة الأطباء بالمنوفية، حيث قام الدكتور محمد العسكري مدير عام ادارة الطب الوقائي، بالتنسيق مع المركز الصحي بشبين الكوم بإرسال فرق طبية متحركة من أجل تطعيم الأطباء وخاصة كبار السن من أجل تيسير حصولهم على تطعيم لقاح فيروس كورونا .