إسرائيل تشكل حكومة جديدة عبر الهاتف من 12 مسؤول بعد الإطاحة بنتنياهو

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وافقت الحكومة الإسرائيلية الجديدة، اليوم الأربعاء في تصويت عبر الهاتف على تشكيل مجلس الوزراء الأمني الجديد بمشاركة 12 مسؤولا حكوميا في هذه الحكومة، وفق ما ذكرت وكالة «معا» الفلسطينية.

وجاءلتشكيل كالتالي بإضافة حزب كل منهم، وهم رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت (يمينا)، وزراء الخارجية يائير لابيد (يش عتيد)، وزير الجيش بيني جانتس (أورق أبيض)، وزير القضاء جدعون سار (أمل جديد)، وزير المالية أفيغدور ليبرمان (يسرائيل بيتينو)، وزيرة الواصلات ميراف ميخائيلي (حزب العمل)، وزيرة الداخلية أييليت شاكيد (يمينا)، وزير الإسكان زئيف إلكين (أمل جديد)، الأمن الداخلي عمر بارليف (حزب العمال)، وزير الصحة نيتسان هورويتز (ميرتس)، وزير الشؤون الدينية ماتان كاهانا (يمينا) وزيرة التعليم يفات شاشا بيتون (أمل جديد).