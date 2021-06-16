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أبرز عار السلفيين.. إبراهيم عيسى: «حسين يعقوب» شاهد زور وكذب أمام المحكمة ()

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أبرز عار السلفيين.. إبراهيم عيسى: «حسين يعقوب» شاهد زور وكذب أمام المحكمة (فيديو) أبرز عار السلفيين.. إبراهيم عيسى: «حسين يعقوب» شاهد زور وكذب أمام المحكمة ()

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إبراهيم عيسى: محمد حسين يعقوب شاهد زور وكذب أمام المحكمة ()

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الحديث عن شهادة محمد حسين يعقوب في قضية «داعش إمبابة» هي الأهم خلال الساعات الماضية، وشهادته أمام القاضي حدث مهم ووقفة تاريخية ومفصلية، موضحا أن هناك متابعة من المصريين بحجم المأساة وجرم السلفية ممثلة في محمد حسين يعقوب.

وأضاف «عيسى»، خلال تقديم برنامج «حديث القاهرة» عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن محمد حسين يعقوب كان أكثر إخلاصًا في إبراز عار السلفيين، ويمثل عار لكل السلفيين، منوهًا إلى أن شهادته شهادة زور، وهو رجل جبان وكذاب، كما أنه كذب أمام المحكمة وهو يعرف أن الشهادة لله وللقانون، مؤكدًا أنه كذب كذبا فاجرا، حسب وصفه.

وشدد عيسى على ضرورة أن يوجه اتهام لهذا الشيخ بالشهادة الزور وكذبه أمام المحكمة، كما أنه كذب على المصريين طوال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن هناك متهم اعترف بأنه حصل على أفكاره من يعقوب وبعض مشايخ السلفيين.

المصرى اليوم

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