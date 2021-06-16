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مستبعدو أمام أسوان يواصلون التدريبات الخميس

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مستبعدو الزمالك أمام أسوان يواصلون التدريبات الخميس مستبعدو أمام أسوان يواصلون التدريبات الخميس

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يؤدي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي المستبعدين من لقاء أسوان، تدريباتهم الجماعية غدا الخميس على عبداللطيف أبو رجيلة.

ويستضيف الزمالك نظيره أسوان في المباراة المقرر لها غدا الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري الممتاز.

وأعلن الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن قائمة مباراة أسوان والتي جاءت كالتالي،
حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم “جنش” – محمد عواد

خط الدفاع : محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي “الونش” – محمد عبد الشافي – حمزة المثلوثي – أحمد عيد .

خط الوسط : طارق حامد- محمد أشرف “روقا” – إسلام جابر – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – أحمد سيد “زيزو” – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدى – أسامة فيصل .

المصرى اليوم

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