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محافظ بورسعيد ووفد «محلية النواب» يتابعون الموقف التنفيذى لمشروعات الإسكان

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محافظ بورسعيد ووفد «محلية النواب» يتابعون الموقف التنفيذى لمشروعات الإسكان محافظ بورسعيد ووفد «محلية النواب» يتابعون الموقف التنفيذى لمشروعات الإسكان

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أجرى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، يرافقه أعضاء الإدارة المحلية لمجلس النواب، جولة ميدانية بمشروعات الإسكان ببورسعيد، لمتابعة آخر تطورات العمل وتقديم الدعم اللازم، رافقهم خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، والسادة أعضاء مجلس النواب والشيوخ وعدد من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وشملت جولة المحافظ ولجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المرور على الإسكان الاجتماعى المرحلة الثالثة ببورفؤاد، والإسكان الاجتماعى بالحى الإماراتى، وأبراج الحاسب الآلى والإسكان التعاونى بشارع الأمين، حيث استمعو لكافة التفاصيل الخاصة بمشروعات الإسكان الجاري تنفيذها حاليا.

وأكد محافظ بورسعيد أن بورسعيد كانت لها نصيب كبير من مشروعات الإسكان على مستوى الجمهورية، ويتم العمل على قدم وساق لسرعة الانتهاء من المرحلة الثالثة للإسكان الاجتماعى ببورفؤاد ومشروع «9000 وحدة» والإسكان التعاونى لتسليم الشباب الوحدات السكنية لهم تماشيا مع التنمية المقامة ببورسعيد.

وكان محافظ بورسعيد قد استقبل وفد الإدارة المحلية بمجلس النواب صباح اليوم، وتم عقد اجتماع موسع لاستعراض المشروعات القومية والتنموية بالمحافظة، أعقبه جولات متفرقة لعدد من المشروعات على أرض الواقع.

المصرى اليوم

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