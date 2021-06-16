أخبار عاجلة

انخفاض خسائر شركة اتحاد عذيب لـ45% بإيرادات بلغت 282 مليون ريال -
في ظل الانهيار الاقتصادي.. الجيش اللبناني ينظم رحلات جوية سياحية لدعم ميزانيته -
"السديس" يدشن دراسة تطوير المنظومة التعليمية في الحرمين الشريفين -
الصوماليون يختارون رئيسهم في 10 أكتوبر -
السنغال أمام الأخضر السعودي.. وتونس تواجه جزر القمر -
الحوثيون يقصفون حياً سكنياً في مأرب بصاروخين.. ومقتل وإصابة 10 -
"طقس العرب": حرارة الـ50 ستضرب هذه المناطق.. بينها الرياض -
"صحة الباحة" تبدأ في تطعيم الفئة العمرية من 12-18 سنة -
بالفيديو.. الشاعر "الباريستا" لـ"سبق": العمل في "الكوفي شوب" متعة.. والعيب في العطالة -
محافظ الإسكندرية يطلق إشارة بدء تنفيذ مشروع الهوية البصرية لمنطقة بئر مسعود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

رسمياً .. ريال مدريد يعلن رحيل راموس عن الفريق

Print
رسمياً .. ريال مدريد يعلن رحيل راموس عن الفريق رسمياً .. ريال مدريد يعلن رحيل راموس عن الفريق

اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني رحيل مدافعه سيرجيو راموس في بيان رسمياً له الأربعاء، وأشار إلى أنه سيقوم بتكريمه بشكل خاص الخميس.

وقال ريال مدريد في بيانه: «يعلن نادي ريال مدريد أنه غدًا الخميس 17 يونيو في تمام الساعة 12:30 ظهرًا، سيكون هناك عمل مؤسسي لتكريم وتوديع قائدنا سيرجيو راموس، بحضور رئيسنا فلورنتينو بيريز».

وأضاف: «سيظهر سيرجيو راموس أمام وسائل الإعلام في مؤتمر صحفي».

ويأتى رحيل القائد الاستثنائي لريال مدريد بعد عدم توصله لاتفاق نهائي على تجديد التعاقد مع الفريق الملكي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
خبيرة تغذية: اتباع نظام غذائي صحي لمدة 3 شهور يُصغر المعدة

خبيرة تغذية: اتباع نظام غذائي صحي لمدة 3 شهور يُصغر المعدة

سميرة أحمد: الرئيس السيسي أنقذ مصر وخلاها «منورة»

سميرة أحمد: الرئيس السيسي أنقذ مصر وخلاها «منورة»

العين خالية من الدموع.. 12 نصيحة من «الزراعة» عند شراء أضحية العيد (تعرف عليها)

العين خالية من الدموع.. 12 نصيحة من «الزراعة» عند شراء أضحية العيد (تعرف عليها)

استئصال ٢٧ ورمًا ليفيًا من رحم فتاة بدسوق (صور)

استئصال ٢٧ ورمًا ليفيًا من رحم فتاة بدسوق (صور)