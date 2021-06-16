«تكنو شكوى».. مبادرة في المنيا لحل مشكلات المواطنين

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عقد مركز إعلام المنيا، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز سمالوط، ندوة حول مبادرة «تكنو شكوى»، واستخدام التكنولوجيا في توصيل الشكاوي أيسر للمواطن والمسئول في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأكد وليد الحيني، مدير مركز إعلام المحافظة، بحسب بيان، الأربعاء، حرص الدولة الكبير على التواصل مع المواطنين، في كافة الأماكن والربوع، والعمل على حل جميع المعوقات، والمشكلات التي يتم رصدها، ووصولها إلى الجهات المعنية، مناشداً الحضور ضرورة استخدام كافة الوسائل التكنولوجية، المتاحة لإيصال الشكاوي والمطالبات المختلفة.

واستعرضت نجلاء حمدي، مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، الخدمات التي تقدمها الإدارة، والحرص على تعزيز السير في اتجاه منظومة مصر الرقمية، من خلال اتاحة العديد من وسائل الاتصال، والتواصل المختلفة، للتيسير على المواطنين مثل تخصيص خط ساخن لمنظومة الشكاوي الحكومية، وهو 16528 بالإضافة إلى رقم واتساب لاستقبال الشكاوي وهو 01555516528، وناشدت المواطنين بمحاولة التواصل عبر هذه الوسائل خاصة في ظل تداعيات فيروس كورونا.