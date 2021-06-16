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«التعليم» تطرح أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة (تعرف على رقمك)

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«التعليم» تطرح أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة (تعرف على رقمك) «التعليم» تطرح أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة (تعرف على رقمك)

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة البيانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية العامة (رقم الجلوس- اللجنة التي سيؤدي بها الامتحان)، الأربعاء، عبر جهاز التابلت الخاص بكل طالب من خلال تطبيق «تنويهات»، وذلك في إطار استعدادات الوزارة لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العام للعام الدراسي الحالي 2020/2021.

وأوضحت الوزارة في تصريحات صحفية، أنه سيتم إتاحة جميع البيانات للطلاب أيضًا عبر الموقع الإلكتروني للوزارة ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 18/6/2021، وذلك عبر الرابط: https://g12.emis.gov.eg

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تسليم بطاقات أرقام الجلوس للمديريات التعليمية غدًا الخميس الموافق 17/6/2021 تمهيدًا لتسليمها للطلاب من خلال المدارس يوم السبت الموافق 19/6/2021.

وأكدت الوزارة أن الامتحان التجريبي لطلاب الثانوية العامة والذي سيعقد وفقًا للجدول المعلن بدء من يوم الاثنين الموافق 21/6/2021، والذي يُعد محاكاة كاملة للامتحان النهائي.

المصرى اليوم

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