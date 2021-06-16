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"إعلانات المشاهير" على طاولة النيابة العامة

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نظمت الإدارة العامة للاتصال المؤسسي بالنيابة العامة اليوم الأربعاء، في مقرها الرئيس بمدينة الرياض و بالتعاون مع وزارة التجارة، النسخة الرابعة من ملتقى "اسأل النيابة"، تحت عنوان "الإعلانات في مواقع التواصل الاجتماعي".

وقال المتحدث الرسمي ومدير الإدارة العامة للإتصال المؤسسي بالنيابة العامة الدكتور ماجد الدسيماني، إن الملتقى سلط الضوء على دور النيابة العامة ووزارة التجارة في حماية المعلن والمستفيد، والاجراءات النظامية المتخذة في جرائم الغش التجاري، والمخالفات المرتبطة بالإعلانات التجارية، وآلية تقديم البلاغ من قبل المتضرر.

من جانبه قال المتحدث الرسمي لوزارة التجارة الاستاذ/ عبد الرحمن الحسين إن الوزارة تولي أهمية كبرى لتعزيز موثوقية التجارة الإلكترونية وتحفيز أنشطتها وتطويرها، مشيراً إلى أن الإعلان الإلكتروني يعد أحد المواد الهامة في نظام التجارة الإلكترونية الذي تضمن ضوابط منظمة لحماية وحفظ حقوق المستهلك .
وأكد الحسين على أهمية الافصاح عن الإعلانات وعدم تضمينها أي إدعاءات أو عبارات مضللة للمستهلك.

وقد شارك في الملتقى عدد من المسؤولين في النيابة العامة ووزارة التجارة، ونخبة من الإعلاميين وكتّاب الرأي، وبحضور مجموعة من صناع المحتوى في مواقع التواصل الإجتماعي.

يجدر بالذكر أن ملتقى "اسأل النيابة" انطلق قبل عدة أشهر بمبادرة من إدارة التواصل المؤسسي في النيابة العامة، وناقش في نسخة الثلاث الماضية "التنمر في الألعاب الإلكترونية" و"السلوك الرقمي في منصات التعليم" و"ضوابط شبكات التواصل الاجتماعي".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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