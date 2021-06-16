استشاري يكشف حلا سحريًا للقضاء على السيلوليت

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قال الدكتور أحمد السبكي استشاري جراحة السمنة والسكر، إن الفيزر تهاجم الخلايا الدهنية، وتذيب الدهون، وفي نفس الوقت تحافظ على الجلد.

وتابع «السبكي»، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن الجي بلازما تعمل على شد الجلد، وليس لها أي علاقة بالخلايا الدهنية، وهذه التقنية مهمة جدًا للسيدات بعد الولادة، لإعادة الجلد إلى شكله الطبيعي.

ولفت إلى أن تقنية الجي بلازما أحد الحلول السحرية لسلسوليت، ولكنها لا تعطي نتيجة فعالة بنسبة 100%، ولكن قبل هذه التقنية لم يكن هناك أي حل لسلسوليت.