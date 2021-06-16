أخبار عاجلة

محافظ الإسكندرية يطلق إشارة بدء تنفيذ مشروع الهوية البصرية لمنطقة بئر مسعود -
التعليم العالي: إطلاق نادٍ لريادة الأعمال في مجال بحوث الإلكترونيات وتطبيقاتها -
استشاري أمراض ذكورة: اﻟﻤﺴﺢ الميكروسكوبي الحل الأنسب لانعدام الحيوانات المنوية -
تفاعل كبير من أهالي أسوان مع مهرجان أسوان لأفلام المرأة -
وزير التعليم ينصح طلاب الثانوية العامة: انسوا كلمة «تقفيل الامتحان» -
أستون فيلا الإنجليزي يقدم تعازيه في وفاة أنسى ساويرس -
أبومازن: اتفاقيات التطبيع وهم لن يُكتب له النجاح -
الاتحاد الإفريقي يدعو لوقف كل الأعمال العدائية في إقليم تيغراي -
جنرال أمريكي: الأمن في أفغانستان يتدهور -
قائد الجيش الجزائري: نقول لمن يحاول تشويه سمعتنا إن ردنا سيكون حاسما -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

استشاري يكشف حلا سحريًا للقضاء على السيلوليت

Print
استشاري يكشف حلا سحريًا للقضاء على السيلوليت استشاري يكشف حلا سحريًا للقضاء على السيلوليت

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد السبكي استشاري جراحة السمنة والسكر، إن الفيزر تهاجم الخلايا الدهنية، وتذيب ، وفي نفس الوقت تحافظ على الجلد.

وتابع «السبكي»، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن الجي بلازما تعمل على شد الجلد، وليس لها أي علاقة بالخلايا الدهنية، وهذه التقنية مهمة جدًا للسيدات بعد الولادة، لإعادة الجلد إلى شكله الطبيعي.

ولفت إلى أن تقنية الجي بلازما أحد الحلول السحرية لسلسوليت، ولكنها لا تعطي نتيجة فعالة بنسبة 100%، ولكن قبل هذه التقنية لم يكن هناك أي حل لسلسوليت.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تناول الشوكولاتة وحرق الدهون.. دراسة طبية تكشف مفاجأة صادمة

تناول الشوكولاتة وحرق الدهون.. دراسة طبية تكشف مفاجأة صادمة